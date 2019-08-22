МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Видео танца появилось на странице российского дипведомства в твиттере.

Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам и под аплодисменты окружающих вышла в центр круга танцевать в паре с профессиональным танцором.

До этого дипломат провела на полях форума брифинг и пообщалась с молодежью.

Позже она рассказала радиостанции "Говорит Москва" , что танцевать лезгинку нигде не училась.

"А как раз меня учили на форуме "Машук". У них одна из секций — обучение кавказским танцам", — пояснила представитель МИД.