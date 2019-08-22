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РИА Новости

В Баку горит рынок стройматериалов на площади 1,5 тысячи "квадратов"

17:06 22.08.2019
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© Sputnik Azərbaycan / Murad OrujovПожарные в Азербайджане
Пожарные в Азербайджане
© Sputnik Azərbaycan / Murad Orujov
Пожарные в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 22 авг – РИА Новости. Пожар на рынке стройматериалов в Баку распространился на 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат более 25 пожарных машин и 60 человек, заявил замглавы МЧС Азербайджана Этибар Мирзяев.
В МЧС и Минздраве Азербайджана в четверг сообщили РИА Новости о крупном пожаре на рынке стройматериалов в Наримановском районе Баку на территории, именуемой "Дорога Баксол". В Минздраве уточнили, что на место происшествия выехало десять бригад скорой помощи.
"На данный момент горит территория в 1500 квадратных метров. Работы продолжаются. Свыше 25 единиц противопожарной техники привлечено к месту происшествия, свыше 60 человек живой силы работают на месте. О причинах будет сообщено после расследования", - заявил Мирзяев журналистам.
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