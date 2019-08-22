В Баку горит рынок стройматериалов на площади 1,5 тысячи "квадратов"

БАКУ, 22 авг – РИА Новости. Пожар на рынке стройматериалов в Баку распространился на 1,5 тысячи квадратных метров, огонь тушат более 25 пожарных машин и 60 человек, заявил замглавы МЧС Азербайджана Этибар Мирзяев.
В МЧС и Минздраве Азербайджана в четверг сообщили РИА Новости о крупном пожаре на рынке стройматериалов в Наримановском районе Баку на территории, именуемой "Дорога Баксол". В Минздраве уточнили, что на место происшествия выехало десять бригад скорой помощи.
"На данный момент горит территория в 1500 квадратных метров. Работы продолжаются. Свыше 25 единиц противопожарной техники привлечено к месту происшествия, свыше 60 человек живой силы работают на месте. О причинах будет сообщено после расследования", - заявил Мирзяев журналистам.