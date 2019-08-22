Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 22 августа – РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели до 30 сентября, сообщили "Известия".

Издание ссылается на перечень поручений главы правительства. Документ датируется 22 июня, но известно о нем стало только сейчас.

Отмечается, что ведомство должно оценить, как подобные изменения повлияют на экономику и социальную сферу. Также издание указывает, что эту работу министерство будет проводить вместе с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

В июне Медведев в своем выступлении на Международной конференции труда заявил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной. По словам премьера, технологический процесс ведет к сокращению рабочих мест и времени, а также к расширению досуга.

Медведев привел в пример опыт новозеландской компании, которая ввела четырехдневную рабочую неделю с оплатой трех выходных, что повлекло прирост производительности в расчете на час рабочего времени на 20 процентов.

"Никаких предпосылок"

В Совфеде к подобной инициативе отнеслись скептически.

В частности, сенатор Сергей Калашников заявил, что введение "четырехдневки" не имеет отношения "к реальной жизни".

"Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения. Во-вторых, введение четырехдневной рабочей недели ляжет, прежде всего, очень серьезным бременем на бюджет", - сказал парламентарий.

По оценке Калашникова, "получать столько же, но работать меньше" смогут только бюджетники, и подобная инициатива не получит поддержки со стороны работодателей.

"Найдут, чем заняться"

На прошлой неделе Федерация независимых профсоюзов России направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Опрошенные РИА Новости эксперты высказали мнение, что четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств.

При этом возможный переход на "четырехдневку" часть российских парламентариев поддержала.

"Большинство (россиян), я уверен, люди деятельные и активные. И они найдут, чем заняться в лишний выходной – займутся спортом, будут проводить время с детьми, поедут на дачу или на рыбалку", - заявил депутат Леонид Огуль в комментарии РИА Новости.