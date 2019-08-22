Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T17:42Z
https://ria.ru/20190822/1557796439.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/49812/45/498124501_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_1a4cc69e0d9be05e98d3a29620d9d7b8.jpg
РИА Новости

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о четырехдневной рабочей неделе

17:01 22.08.2019 (обновлено: 17:42 22.08.2019)
30123
© РИА НовостиКалендарь
Календарь
© РИА Новости
МОСКВА, 22 августа – РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели до 30 сентября, сообщили "Известия".
Издание ссылается на перечень поручений главы правительства. Документ датируется 22 июня, но известно о нем стало только сейчас.
Здание Государственной Думы РФ
13 августа, 13:27РИА Новости
В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Отмечается, что ведомство должно оценить, как подобные изменения повлияют на экономику и социальную сферу. Также издание указывает, что эту работу министерство будет проводить вместе с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.
В июне Медведев в своем выступлении на Международной конференции труда заявил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной. По словам премьера, технологический процесс ведет к сокращению рабочих мест и времени, а также к расширению досуга.
Медведев привел в пример опыт новозеландской компании, которая ввела четырехдневную рабочую неделю с оплатой трех выходных, что повлекло прирост производительности в расчете на час рабочего времени на 20 процентов.

"Никаких предпосылок"

В Совфеде к подобной инициативе отнеслись скептически.
Сотрудники в офисе. Архивное фото
24 июня, 03:12РИА Новости
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
В частности, сенатор Сергей Калашников заявил, что введение "четырехдневки" не имеет отношения "к реальной жизни".
"Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения. Во-вторых, введение четырехдневной рабочей недели ляжет, прежде всего, очень серьезным бременем на бюджет", - сказал парламентарий.
По оценке Калашникова, "получать столько же, но работать меньше" смогут только бюджетники, и подобная инициатива не получит поддержки со стороны работодателей.

"Найдут, чем заняться"

На прошлой неделе Федерация независимых профсоюзов России направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Работа в офисе. Архивное фото
17 июля, 03:58РИА Новости
Опрос показал, как россияне воспользовались бы третьим выходным в неделю
Опрошенные РИА Новости эксперты высказали мнение, что четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств.
При этом возможный переход на "четырехдневку" часть российских парламентариев поддержала.
"Большинство (россиян), я уверен, люди деятельные и активные. И они найдут, чем заняться в лишний выходной – займутся спортом, будут проводить время с детьми, поедут на дачу или на рыбалку", - заявил депутат Леонид Огуль в комментарии РИА Новости.
В Кремле опрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю пока не поднимался, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1243211716363
Обсудить 128
Дмитрий МедведевФедерация независимых профсоюзов РоссииРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что они пытаются с нами провернуть?? После 4 дней по 10 часов ты этот 1 день будешь тупо лежать. А по факту люди и по 14 будут работать. Лучше давайте рабочий день сократим до 6 часов с сохранением заработной платы! А то голову морочат, еще и денег придумают как на этом украсть. Бесполезные и бестолковые
22 августа, 17:36
Artem Pozitivny
15722327
Очередная популистская вредная инициатива. Тут 8-ми часовой рабочий день трудно отработать, если именно работать, а не имитировать деятельность, а уж после 10-ти часов еле ноги дотащишь до постели. Это выгодно только лодырям, которым что 8, что 10 часов просидеть с чашкой чая труда не составляет.
22 августа, 18:05
СВСветлана Верченова
11832005
Рекомендуем
Военнослужащие армии Украины
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
РИА
Новости
Сенатор Алексей Пушков
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Лента
новостей
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода в рамках форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
В Кремле назвали "международным шоппингом" идею Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
Лента новостейМолния