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РИА Новости

Адвокат сообщил об изменении меры пресечения россиянину Мефедову на Украине

16:52 22.08.2019 (обновлено: 17:05 22.08.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
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Судебное заседание. Архивное фото
КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Суд в Николаеве изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефедову, он будет участвовать в обмене между Украиной и РФ, заявил в четверг РИА Новости адвокат Валентин Рыбин.
Ранее Рыбин сообщил РИА Новости, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, однако дата обмена пока неизвестна. По данным Рыбина, в четверг должно было состояться заседание в Центральном районном суде города Николаева, в котором Мефедову планировали изменить меру пресечения на личное обязательство, тогда он смог бы выехать на пункт сбора.
"Суд состоялся. Изменили (меру пресечения – ред.). Он будет участвовать в обмене", - сказал Рыбин.
При этом адвокат отказался назвать число россиян, которые будут участвовать в обмене заключенными, а также точку их сбора.
Россиянин Мефедов проходил по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года.
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