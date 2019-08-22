Адвокат сообщил об изменении меры пресечения россиянину Мефедову на Украине

КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Суд в Николаеве изменил меру пресечения россиянину Евгению Мефедову, он будет участвовать в обмене между Украиной и РФ, заявил в четверг РИА Новости адвокат Валентин Рыбин.

Ранее Рыбин сообщил РИА Новости, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, однако дата обмена пока неизвестна. По данным Рыбина, в четверг должно было состояться заседание в Центральном районном суде города Николаева, в котором Мефедову планировали изменить меру пресечения на личное обязательство, тогда он смог бы выехать на пункт сбора.

"Суд состоялся. Изменили (меру пресечения – ред.). Он будет участвовать в обмене", - сказал Рыбин.

При этом адвокат отказался назвать число россиян, которые будут участвовать в обмене заключенными, а также точку их сбора.