Голикова назвала компетенции, набирающие востребованность из-за Worldskills

КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Искусство, дизайнерские услуги, строительство, информационные, коммуникационные технологии, транспортная логистика - это те компетенции, у которых наблюдается устойчивое движение благодаря Worldskills, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Количество лет на то, чтобы получать образование, растёт. Это очень важно, потому что меняется среда, меняется рынок, меняются требования этого рынка, рынка труда. И здесь те возможности, которые предоставляются, они чрезвычайно важны", - сказала Голикова на пресс-конференции в Казани перед открытием чемпионата Worldskills.

"И если говорить о том, что даёт нам Worldskills, как меняется наша среда и, возможно, пока это ещё так прочно не вошло, но тем не менее мы наблюдаем устойчивое движение сейчас по таким компетенциям, как искусство, дизайнерские услуги, строительство, информационные, коммуникационные технологии, транспортная логистика. Это то, что мы раньше вообще не обсуждали",- добавила она.

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.