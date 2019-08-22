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РИА Новости
WorldSkills

Голикова назвала компетенции, набирающие востребованность из-за Worldskills

16:17 22.08.2019 (обновлено: 16:33 22.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голиков в аэропорту Казани. 22 августа 2019
Дмитрий Медведев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голиков в аэропорту Казани. 22 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Искусство, дизайнерские услуги, строительство, информационные, коммуникационные технологии, транспортная логистика - это те компетенции, у которых наблюдается устойчивое движение благодаря Worldskills, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Количество лет на то, чтобы получать образование, растёт. Это очень важно, потому что меняется среда, меняется рынок, меняются требования этого рынка, рынка труда. И здесь те возможности, которые предоставляются, они чрезвычайно важны", - сказала Голикова на пресс-конференции в Казани перед открытием чемпионата Worldskills.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены российской сборной - участники 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
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"И если говорить о том, что даёт нам Worldskills, как меняется наша среда и, возможно, пока это ещё так прочно не вошло, но тем не менее мы наблюдаем устойчивое движение сейчас по таким компетенциям, как искусство, дизайнерские услуги, строительство, информационные, коммуникационные технологии, транспортная логистика. Это то, что мы раньше вообще не обсуждали",- добавила она.
Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ.
Национальный чемпионат Молодые профессионалы
20 августа, 19:02Республика Татарстан
В Казани открылась деревня мирового чемпионата WorldSkills 2019
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WorldSkillsНавигатор абитуриентаСН_ОбразованиеWorldSkills RussiaWorldSkillsWorldSkills Competition-2019Worldskills InternationalТатьяна ГоликоваРоссияКазаньОбщество
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