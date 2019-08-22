Рогозин рассказал, когда в России подготовят программу исследования Луны

САМАРА, 22 авг - РИА Новости. "Роскосмос" и РАН должны подготовить программу исследования и освоения Луны к концу осени, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин при посещении ракетно-космического центра "Прогресс".
Ранее Рогозин заявлял, что программу подготовят к весне 2018 года, затем - летом, после этого осенью.
"По решению Совета безопасности России мы должны представить такую программу совместно с РАН в конце осени этого года", - сказал он.
Первое крупное совещание по этой теме научно-технический совет "Роскосмоса" провел с РАН 28 ноября 2018 года.