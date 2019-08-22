В Кремле поприветствовали взятие Хан-Шейхуна сирийской армией

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Кремле приветствуют взятие сирийской армией Хан-Шейхуна, считают это локальной победой над терроризмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сирийский полевой источник в четверг сообщил РИА Новости, что правительственная армия САР заняла Хан-Шейхун, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование. Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, долгие годы остававшемся оплотом террористов.
"С самого начала речь шла о том, что борьба с террористам, с террористическими группировками будет продолжаться во всех зонах абсолютно, тем более с теми террористами, которые продолжают вылазки против сирийских вооруженных сил, в том числе и против российской базы Хмеймим. Поэтому, безусловно, такие вот победы, победы локальные или более значимые победы над такими группировками можно только приветствовать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают взятие Хан-Шейхуна.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.