В Кремле поприветствовали взятие Хан-Шейхуна сирийской армией

"С самого начала речь шла о том, что борьба с террористам, с террористическими группировками будет продолжаться во всех зонах абсолютно, тем более с теми террористами, которые продолжают вылазки против сирийских вооруженных сил, в том числе и против российской базы Хмеймим. Поэтому, безусловно, такие вот победы, победы локальные или более значимые победы над такими группировками можно только приветствовать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают взятие Хан-Шейхуна.