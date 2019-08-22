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РИА Новости
Война в Сирии

Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в Хан-Шейхуне

14:19 22.08.2019 (обновлено: 16:20 22.08.2019)
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ХАН-ШЕЙХУН (Идлиб, Сирия), 22 авг — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном Хан-Шейхуне, который с 2014 года был оплотом террористов.
Ранее сирийский полевой источник сообщил РИА Новости, что правительственная армия заняла город, сейчас проводится зачистка и разминирование.
Освобожденный Хан-Шейхун
Вчера, 16:02Война в Сирии
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Журналист лично убедился в освобождении Хан-Шейхуна. По его словам, город сильно разрушен.
Он рассказал, что инженерно-саперные подразделения сразу начали очищать Хан-Шейхун от взрывчатых предметов. Прежде всего разминируют дома и объекты городской инфраструктуры.
Также, по словам журналиста, на витринах магазинов и стенах школ можно увидеть надписи, призывающие к соблюдению ислама, и надписи экстремистского толка.
© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
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Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
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Освобожденный Хан-Шейхун
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© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
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Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
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Освобожденный Хан-Шейхун
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© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
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Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
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Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
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Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
1 из 7
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
2 из 7
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
3 из 7
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
4 из 7
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
5 из 7
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
6 из 7
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
7 из 7
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
Хан-Шейхун пять лет был крупнейшей базой террористов на юге Идлиба. Помимо вооруженной оппозиции, в этом регионе базируется "Джебхат ан-Нусра"*.
Недавно в Нур-Султане прошли переговоры по деэскалации в регионе, а второго августа в провинции вступил в силу "режим прекращения огня".
Командование вооруженных сил арабской республики заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по "сочинскому договору".
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Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Речь идет о документе, подписанном между Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны. Турция должна была гарантировать безопасность отступления.
Пятого августа армия Асада возобновила операцию из-за невыполнения условий: бандформирования, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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