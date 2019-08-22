Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в Хан-Шейхуне

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ХАН-ШЕЙХУН (Идлиб, Сирия), 22 авг — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном Хан-Шейхуне, который с 2014 года был оплотом террористов.

Ранее сирийский полевой источник сообщил РИА Новости, что правительственная армия заняла город, сейчас проводится зачистка и разминирование.

Журналист лично убедился в освобождении Хан-Шейхуна. По его словам, город сильно разрушен.

Он рассказал, что инженерно-саперные подразделения сразу начали очищать Хан-Шейхун от взрывчатых предметов. Прежде всего разминируют дома и объекты городской инфраструктуры.

Также, по словам журналиста, на витринах магазинов и стенах школ можно увидеть надписи, призывающие к соблюдению ислама, и надписи экстремистского толка.

Хан-Шейхун пять лет был крупнейшей базой террористов на юге Идлиба. Помимо вооруженной оппозиции, в этом регионе базируется "Джебхат ан-Нусра"*.

Недавно в Нур-Султане прошли переговоры по деэскалации в регионе, а второго августа в провинции вступил в силу "режим прекращения огня".

Командование вооруженных сил арабской республики заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по "сочинскому договору".

Речь идет о документе, подписанном между Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны. Турция должна была гарантировать безопасность отступления.

Пятого августа армия Асада возобновила операцию из-за невыполнения условий: бандформирования, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям.