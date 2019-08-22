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РИА Новости

Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики "Титаника"

16:00 22.08.2019 (обновлено: 19:30 22.08.2019)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".
В опубликованном отчете экспедиции отмечается, что коррозия и микроорганизмы сильно повредили корпус корабля.
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"Самой ужасающей зоной повреждения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами", — рассказал специалист по истории "Титаника" Парк Стивенсон.
Исследователи полагают, что судно продолжит разрушаться.
Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич рассказал РИА Новости, что надстройка корабля должна была рано или поздно рухнуть.
"Это было видно, поскольку разрушения происходили на глазах. Тонкий металл, обычная черная сталь. Разрушения закономерны, потому что работают бактерии и постепенно съедают металл. А корпус будет стоять. Он мощный, здоровый, думаю, простоит еще несколько десятилетий", — сказал ученый.
Он отметил, что совершил 57 погружений к затонувшему лайнеру и всякий раз видел какие-то изменения. "Верхние палубы, каюта радиста — там все железо сгнило. Так что ничего другого ожидать было нельзя", — добавил океанолог.
Дайверы восемь дней изучали обломки "Титаника", совершили пять погружений, сделали кадры в высоком разрешении. Также была создана детализированная 3D-модель затонувшего корабля.
Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя два часа 40 минут. Погибли около 1500 человек.
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Атлантический океанТитаник (судно)КанадаСШАРИА НаукаВ мире
Популярные комментарии
"Исследователи полагают, что судно продолжит разрушаться." А разве кто-то предполагал, что судно начнет восстанавливаться?)
22 августа, 17:57
SSibiryak81
31120000
Так в кавычках же слово "ужасающий", по правилам русского языка, это означает переносный смысл. А насчёт катастрофической коррозии "Титаника", так про это уже лет десять говорят, ещё Кэмерон, когда к нему нырял, об этом упоминал. Но самое главное, непонятно чему исследователи удивляются, кораблю — 108 лет, и в отличии, от таких же старых, которые сейчас музеями на суше служат, этот под водой от коррозии чистить некому, разве что с рыбами договорятся.
22 августа, 16:36
Себекхотеп III
1610001
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