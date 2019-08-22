Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"

Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением. Архивное фото

Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions

Эта экспедиция стала первым за 14 лет исследованием обломков корабля при участии человека. В ее состав вошли ученые, историки и дайверы.

© Atlantic Productions Снимок, полученный во время экспедиции к обломкам Титаника © Atlantic Productions Снимок, полученный во время экспедиции к обломкам Титаника

За восемь дней они совершили пять погружений к обломкам корабля, в ходе которых были сделаны снимки в формате 4К, а также создана детализированная 3D-модель парохода.

"Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами", — рассказал специалист по истории "Титаника" Парк Стивенсон.

Он выразил уверенность, что в дальнейшем процесс разрушения корабля будет усиливаться.