Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Эта экспедиция стала первым за 14 лет исследованием обломков корабля при участии человека. В ее состав вошли ученые, историки и дайверы.
© Atlantic Productions Снимок, полученный во время экспедиции к обломкам Титаника
© Atlantic Productions
Снимок, полученный во время экспедиции к обломкам Титаника
За восемь дней они совершили пять погружений к обломкам корабля, в ходе которых были сделаны снимки в формате 4К, а также создана детализированная 3D-модель парохода.
"Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами", — рассказал специалист по истории "Титаника" Парк Стивенсон.
Он выразил уверенность, что в дальнейшем процесс разрушения корабля будет усиливаться.
Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским лайнером в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время рейса в Нью-Йорк и затонул спустя два часа 40 минут. Кораблекрушение, в котором погибли около 1,5 тысячи человек, потрясло весь мир.