Джонсон заверил Зеленского в поддержке территориального единства страны

ЛОНДОН, 22 авг - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил президента Украины Владимира Зеленского в своей "несгибаемой" поддержке территориального единства страны и вновь подчеркнул, что России для возобновления формата G8 нужно прекратить свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя офиса премьера.

"Президент Зеленский поблагодарил премьер-министра за его неослабевающую и несгибаемую поддержку народа и территориального единства Украины. Премьер-министр подчеркнул, что он будет несгибаем в вопросе суверенитета Украины, и полностью поддержал усилия президента Зеленского, направленные на то, чтобы положить конец конфликту в Донбассе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Джонсон также напомнил о своем недавнем заявлении о том, что "вопрос о возвращении России в G7 и в более широкое международное сообщество не должен рассматриваться до тех пор, пока она не прекратит свое дестабилизирующее поведение". "Он указал на продолжающийся конфликт на Украине и на прошлогоднее нападение с использованием химоружия в Солсбери как на очевидные примеры", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.