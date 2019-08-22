Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T20:03Z
https://ria.ru/20190822/1557792798.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155684/92/1556849261_0:182:2048:1334_1036x0_80_0_0_73c7c1675d44324d9d6c80172c85bc8a.jpg
РИА Новости

Джонсон заверил Зеленского в поддержке территориального единства страны

15:59 22.08.2019 (обновлено: 20:03 22.08.2019)
270
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 авг - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил президента Украины Владимира Зеленского в своей "несгибаемой" поддержке территориального единства страны и вновь подчеркнул, что России для возобновления формата G8 нужно прекратить свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя офиса премьера.
"Президент Зеленский поблагодарил премьер-министра за его неослабевающую и несгибаемую поддержку народа и территориального единства Украины. Премьер-министр подчеркнул, что он будет несгибаем в вопросе суверенитета Украины, и полностью поддержал усилия президента Зеленского, направленные на то, чтобы положить конец конфликту в Донбассе", - говорится в заявлении.
Лебедь, рак и щука
Вчера, 17:37РИА Новости
Лебедь, рак и щука
Отмечается, что Джонсон также напомнил о своем недавнем заявлении о том, что "вопрос о возвращении России в G7 и в более широкое международное сообщество не должен рассматриваться до тех пор, пока она не прекратит свое дестабилизирующее поведение". "Он указал на продолжающийся конфликт на Украине и на прошлогоднее нападение с использованием химоружия в Солсбери как на очевидные примеры", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
Здание Дворца Европы в Страсбурге
Вчера, 13:01Радио
"Признак слабости". Евросоюз не хочет видеть Россию в G8 – источник
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 11:01Радио
Абсурд и оскорбление. В РФ ответили Зеленскому на "возвращение в G8"
290011
Обсудить 0
G7Борис ДжонсонG8Владимир ЗеленскийВеликобританияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
В ЛНР заявили, что силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ в Донбассе
РИА
Новости
Премьер-министр Борис Джонсон
Зеленский и Джонсон обсудили идею возвращения России в G8
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп назвал причины "нарушения" Россией ДРСМД
Полиция
В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании
Лента
новостей
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы "Схемы"
Освобожденный Хан-Шейхун
В Кремле поприветствовали взятие Хан-Шейхуна сирийской армией
Флаги стран-участниц саммита G7
Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран поддерживает предложения Франции по ядерной сделке, заявил Зариф
Запуск ракеты Delta IV с мыса Канаверал, штат Флорида, США
Во Флориде стартовала ракета Delta 4 со спутником для американских военных
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода в рамках форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
В Кремле назвали "международным шоппингом" идею Трампа купить Гренландию
Флаг Украины
В Киеве День независимости отметят выставкой про Петлюру, Мазепу и Бандеру
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил последствия давления США на Huawei
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Путин и Макрон подробно обсудили отношения Москвы и Киева, заявили в Кремле
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала идею вернуть Россию в G8
Флаги стран-участниц саммита G7
Канада против возвращения России в G8, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
22:45Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
22:38США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский
22:35Greenpeace и WWF бойкотируют саммит G7
Лента новостейМолния