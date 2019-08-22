Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T18:42Z
https://ria.ru/20190822/1557792397.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155778/15/1557781531_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b8fca3f3770b6350953f5062da564137.jpg
РИА Новости

Робот "Федор" приступит к работе на МКС 25-26 августа

15:49 22.08.2019 (обновлено: 18:42 22.08.2019)
351
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобот Skybot F-850 ("Федор")
Робот Skybot F-850 (Федор)
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
Робот Skybot F-850 ("Федор"). Архивное фото
САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Испытания робота "Федора" на МКС начнутся в воскресенье-понедельник, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин при посещении ракетно-космического центра "Прогресс".
"25-26 числа начнутся первые тренировки", - сказал он.
Робот Skybot F-850 (Федор)
Вчера, 14:05РИА Новости
Эксперты рассказали, где пригодится опыт робота "Федора"
Робот "Федор" отправился на МКС 22 августа. 24 числа он прибудет на станцию. Ранее сообщалось, что управлять движениями робота на станции будет российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма. На орбите робот пробудет до 7 сентября.
Космический полет робота "Федора"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Антропоморфный робот Skybot F-850 (робот Федор) поздравляет россиян с борта корабля Союз МС-14 с Днем флага Российской Федерации
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот пробудет на МКС 17 суток.

Робот Федор поздравил россиян с Днем Государственного флага. 22 августа 2019
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
1130002
Обсудить 0
Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
Рекомендуем
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
Рогозин не знает, кто ведет Twitter-аккаунт робота "Федора"
РИА
Новости
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин заявил о готовности "Союза-2.1а" к запускам пилотируемых кораблей
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Эксперт оценил значение полета "Федора" в космос
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста
Лента
новостей
Робот Skybot F-850 (Федор)
Эксперты рассказали, где пригодится опыт робота "Федора"
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ
Рогозин рассказал, когда в России подготовят программу исследования Луны
Skybot F-850 поздравляет россиян с Днем флага
Робот "Федор" поздравил россиян с Днем государственного флага
Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Россия впервые запустила в космос робота "Федора"
Робот Федор
Космонавт рассказал о предназначении робота "Федора"
Дмитрий Медведев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голиков в аэропорту Казани. 22 августа 2019
Голикова назвала компетенции, набирающие востребованность из-за Worldskills
Запуск ракеты Delta IV с мыса Канаверал, штат Флорида, США
Во Флориде стартовала ракета Delta 4 со спутником для американских военных
Президент РФ Владимир Путин
Путин: рост угледобычи должен сопровождаться внедрением новых технологий
Освобожденный Хан-Шейхун
В Кремле поприветствовали взятие Хан-Шейхуна сирийской армией
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о рисках для России в угольной отрасли
Опубликовано видео ужасающих повреждений Титаника
Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики "Титаника"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
Лента новостейМолния