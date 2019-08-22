В Баку вспыхнул пожар на рынке стройматериалов

БАКУ, 22 авг – РИА Новости. Пожар вспыхнул на рынке стройматериалов в Баку, на место выехали десять бригад скорой помощи, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

По данным МЧС Азербайджана, пожар вспыхнул на рынке стройматериалов в Наримановском районе Баку на территории, именуемой "Дорога Баксол".

"Инцидент считается крупным пожаром. Сейчас принимаются соответствующие меры для тушения пожара. Причины возникновения пожара пока неизвестны. Будет дана дополнительная информация об инциденте", - сообщила РИА Новости руководитель управления по связям с общественностью министерства по чрезвычайным ситуациям Гюльчин Мехдиева.