В Киеве День независимости отметят выставкой про Петлюру, Мазепу и Бандеру

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В преддверии Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, в Киеве откроется выставка "Фактор свободы", посвященная Степану Бандере, Ивану Мазепе и Симону Петлюре. В экспозицию войдет визуализация того, как выглядели бы их страницы в соцсетях, В преддверии Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, в Киеве откроется выставка "Фактор свободы", посвященная Степану Бандере, Ивану Мазепе и Симону Петлюре. В экспозицию войдет визуализация того, как выглядели бы их страницы в соцсетях, сообщается на сайте Украинского Института национальной памяти.

Так, авторы экспозиции покажут, как бы выглядели фейсбук-аккаунты Мазепы, Петлюры, Бандеры, какие места показала бы их google-карта, а также тех, кого бы они добавили в друзья.

© УИНП Изображение страницы Симона Петлюры в фейсбуке © УИНП Изображение страницы Симона Петлюры в фейсбуке

В сообщении говорится, что этих людей якобы объединяла "идея свободы", которую они пытались получить для своего народа, однако столкнулись с "врагом" в лице Российской империи.

Гетман Иван Мазепа — один из ближайших соратников Петра I, который в годы Северной войны совершил государственную измену и перешел на сторону шведов. В начале XVIII века его предали анафеме. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость, в России его воспринимают как предателя.

Степан Бандера был главой "Организации украинских националистов"*, действовавшей в середине XX века. Ее боевым крылом была "Украинская повстанческая армия"*, сформированная в октябре 1942 года. Она работала в основном на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны УПА* продолжила действовать против советской власти экстремистскими методами.

Симон Петлюра — украинский идеолог левонационалистических взглядов, при котором в стране прокатилась волна еврейских погромов.