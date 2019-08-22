Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T16:45Z
https://ria.ru/20190822/1557791513.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:197:2986:1877_1036x0_80_0_0_13a31876b45ea69462fd11a7314033c0.jpg
РИА Новости

В Киеве День независимости отметят выставкой про Петлюру, Мазепу и Бандеру

15:54 22.08.2019 (обновлено: 16:45 22.08.2019)
4059
© Depositphotos / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины
© Depositphotos / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В преддверии Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа, в Киеве откроется выставка "Фактор свободы", посвященная Степану Бандере, Ивану Мазепе и Симону Петлюре. В экспозицию войдет визуализация того, как выглядели бы их страницы в соцсетях, сообщается на сайте Украинского Института национальной памяти.
Так, авторы экспозиции покажут, как бы выглядели фейсбук-аккаунты Мазепы, Петлюры, Бандеры, какие места показала бы их google-карта, а также тех, кого бы они добавили в друзья.
© УИНПИзображение страницы Симона Петлюры в фейсбуке
Изображение страницы Симона Петлюры в Facebook
© УИНП
Изображение страницы Симона Петлюры в фейсбуке
В сообщении говорится, что этих людей якобы объединяла "идея свободы", которую они пытались получить для своего народа, однако столкнулись с "врагом" в лице Российской империи.
Гетман Иван Мазепа — один из ближайших соратников Петра I, который в годы Северной войны совершил государственную измену и перешел на сторону шведов. В начале XVIII века его предали анафеме. На Украине многие политики и историки называют Мазепу борцом за независимость, в России его воспринимают как предателя.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
18 апреля, 12:12Президентские выборы на Украине
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Степан Бандера был главой "Организации украинских националистов"*, действовавшей в середине XX века. Ее боевым крылом была "Украинская повстанческая армия"*, сформированная в октябре 1942 года. Она работала в основном на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны УПА* продолжила действовать против советской власти экстремистскими методами.
Симон Петлюра — украинский идеолог левонационалистических взглядов, при котором в стране прокатилась волна еврейских погромов.
*Запрещенные в России организации.
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве
13 апреля, 04:45РИА Новости
Глава "новой церкви" Украины назвал Бандеру "гением национального духа"
317102086
Обсудить 7
Ситуация на УкраинеСтепан БандераУкраинаИван МазепаВ мире
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Саммит Группы восьми (G8) в Италии
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Лента
новостей
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Певица Лайма Вайкуле
Вайкуле выступила за возвращение "Новой волны" в Юрмалу
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Женщины с детьми
В Госдуме предложили снизить НДФЛ для многодетных матерей
Вид на гору Ай-Петри
На вершине Ай-Петри установили флаг России
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
Лента новостейМолния