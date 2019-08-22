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РИА Новости
Культура

Конфликта между Вайкуле и Крутым нет, заявил директор певицы

15:35 22.08.2019 (обновлено: 17:52 22.08.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певица Лайма Вайкуле. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Никакого конфликта между певицей Лаймой Вайкуле и композитором Игорем Крутым нет, сообщил РИА Новости директор певицы Алексей Яковлев.
Ранее в одном из интервью Вайкуле сообщила, что Крутой на нее обижен из-за фестиваля "Рандеву", который она провела в "Юрмале" вместо "Новой волны".
"Никакого конфликта нет. "Новая волна" ушла, Лайма пришла", - сказал директор.
В свою очередь Крутой в интервью АиФ рассказал, что в 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков, он встречался с главой администрации президента и вел переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу. Но в те сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Вайкуле делала свой фестиваль "Рандеву". По мнению композитора, с ее стороны это было не очень порядочно.
Композитор Игорь Крутой
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Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Музыкальный конкурс "Новая волна" переехал в Сочи из латвийской Юрмалы, где он проводился с момента своего основания. К переносу международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. Основными городами-претендентами на проведение фестиваля, кроме Сочи, были Калининград и Ялта. Организаторы в итоге остановились на олимпийской столице.
Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019 проходит в Юрмале с 2014 года . Ежегодно его участниками становятся артисты из разных стран.
Открытие конкурса Новая волна 2013 в Юрмале. Архивное фото
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КультураШоу-бизнесИгорь КрутойЛайма ВайкулеЛатвияРоссия
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