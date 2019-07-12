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РИА Новости

Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

02:11
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Лайма Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певица Лайма Вайкуле. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу "А поговорить?" рассказала о причинах конфликта с продюсером Игорем Крутым.
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Певица Лайма Вайкуле
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"Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как "Новая волна“ ушла", — заявила певица. По ее мнению, такая позиция является "несправедливой", так как создать фестиваль ей предложили власти Юрмалы.
"Они (власти города. — Прим. ред.) меня поддерживают: и финансово, и морально, и по-всякому. Естественно, я патриотка Юрмалы, как я могу не делать это", — сказала она.
Музыкальный конкурс "Новая волна" переехал в Сочи из латвийской Юрмалы, где он проводился с момента своего основания. К переносу международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям.
В прошлом году Вайкуле на пресс-конференции в Одессе заявила, что не поедет в Крым ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено. Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.
Высказывание певицы вызвало острую реакцию общественности, включая критику со стороны коллег по цеху. Позже Вайкуле добавила, что готова посетить полуостров, но только после снятия с России санкций, введенных после возвращения Крыма. Певица отметила, что в таком случае она готова выступить даже бесплатно.
Певица Лайма Вайкуле. Архивное фото
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Шоу-бизнесИгорь КрутойНовая волнаЛайма ВайкулеЮрмала
Популярные комментарии
Забыла Лайма, что без Паулса, Крутого, Резника она была бы никто и звали бы её никак.
12 июля, 04:03
Николай Семенов
10231003
Реклама собственного конкурса. Обычный пиаровский трюк чтобы привлечь хоть какое то внимание.
12 июля, 03:19
aagnenoce
7100001
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