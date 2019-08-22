Зюганов назвал предложение "Коммунистов России" об объединении лукавством

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предложение "Коммунистов России" объединиться на выборах в Мосгордуму лукавством, отметив, что партия предлагала разным организациям поддержать их программу, и все желающие откликнулись на призыв.

"Это (предложение) скорее лукавство. Этой организации (Коммунисты России) в Москве нет, собрать 5-6 тысяч подписей - невозможно. Поэтому они сейчас пытаются играть на настроениях вместо того, чтобы представлять интересы граждан и бороться за их права", - заявил Зюганов РИА Новости.

Ранее лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин сообщил, что предлагает главе КПРФ создать единый левый блок "Красная Москва", чтобы добиться объединения коммунистического движения на выборах в Мосгордуму.

"Чтобы объединяться, надо сначала определить, какая программа, какие главные требования. Мы опубликовали программу, с которой наша партия идет на выборы не только в Московскую городскую думу, но и в целом по стране. Мы предлагали разным организациям поддержать нашу программу, многие организации нас поддержали. Если кто-то собирался откликнуться на предложение - были все возможности для этого", - добавил лидер КПРФ.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам).

При проверке подписей обнаружилось множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.