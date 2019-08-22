Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T15:31Z
https://ria.ru/20190822/1557791227.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/31/1555663136_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_5672c50936620189a91c099a746a9c43.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Зюганов назвал предложение "Коммунистов России" об объединении лукавством

15:31 22.08.2019
377
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предложение "Коммунистов России" объединиться на выборах в Мосгордуму лукавством, отметив, что партия предлагала разным организациям поддержать их программу, и все желающие откликнулись на призыв.
"Это (предложение) скорее лукавство. Этой организации (Коммунисты России) в Москве нет, собрать 5-6 тысяч подписей - невозможно. Поэтому они сейчас пытаются играть на настроениях вместо того, чтобы представлять интересы граждан и бороться за их права", - заявил Зюганов РИА Новости.
Ранее лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин сообщил, что предлагает главе КПРФ создать единый левый блок "Красная Москва", чтобы добиться объединения коммунистического движения на выборах в Мосгордуму.
"Чтобы объединяться, надо сначала определить, какая программа, какие главные требования. Мы опубликовали программу, с которой наша партия идет на выборы не только в Московскую городскую думу, но и в целом по стране. Мы предлагали разным организациям поддержать нашу программу, многие организации нас поддержали. Если кто-то собирался откликнуться на предложение - были все возможности для этого", - добавил лидер КПРФ.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам).
При проверке подписей обнаружилось множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, окружная комиссия его зарегистрировала.
Президент РФ Владимир Путин
21 августа, 18:39Выборы в Мосгордуму
Путин прокомментировал нарушения незарегистрированных кандидатов в МГД
400004
Обсудить 1
Выборы в МосгордумуМаксим СурайкинКПРФМосковская городская думаГеннадий ЗюгановМоскваРоссияПолитика
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Лента
новостей
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
Лента новостейМолния