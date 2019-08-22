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РИА Новости

В Петербурге около 200 человек эвакуировали из горящего складского здания

15:24 22.08.2019 (обновлено: 16:44 22.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019
Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Четырехэтажное административно-складское здание загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Невском районе Санкт-Петербурга, проведена эвакуация 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Складская горит здание сложной планировки на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уже эвакуированы 200 посетителей и сотрудников персонала. На место пожара направлена лаборатория для замера содержания в воздухе вредных веществ. Проводится наращивание группировки сил и средств. В настоящее время борьбу с огнем ведут 109 человек и 5 единиц техники.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУ МЧС, пожар произошел в здании на Складской улице, дом 6.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
По данным пресс-службы, сообщение о пожаре поступило в 14.10. В здании арендуют площади порядка 40 компаний. Горение происходит на третьем этаже. Здание находится в промзоне, вдалеке от жилых домов.
Пожару присвоен третий повышенный номер сложности.
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