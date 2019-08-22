В Петербурге около 200 человек эвакуировали из горящего складского здания

Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019

Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга. 22 августа 2019

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Четырехэтажное административно-складское здание загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Невском районе Санкт-Петербурга, проведена эвакуация 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Складская горит здание сложной планировки на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уже эвакуированы 200 посетителей и сотрудников персонала. На место пожара направлена лаборатория для замера содержания в воздухе вредных веществ. Проводится наращивание группировки сил и средств. В настоящее время борьбу с огнем ведут 109 человек и 5 единиц техники.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУ МЧС, пожар произошел в здании на Складской улице, дом 6.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре поступило в 14.10. В здании арендуют площади порядка 40 компаний. Горение происходит на третьем этаже. Здание находится в промзоне, вдалеке от жилых домов.