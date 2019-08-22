Глава ЛНР встретился в Луганске с делегацией Госдумы

ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник встретился с прибывшими в Луганск депутатами Госдумы РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.

В пресс-службе уточнили, что в состав делегации из РФ вошли координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко, председатель объединения профсоюзов России (СОЦПРОФ) Сергей Вострецов и член совета Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Ярослав Тибекин.

"Мы очень рады, что не забываете нас, что регулярно своими посещениями вы поддерживаете нас, помогаете нам двигаться вперед", - сказал на встрече глава ЛНР.

Пасечник уточнил, что основной вектор движения республики остается неизменным – "только с Российской Федерацией".

"Сегодня мы встретились с главой республики, обсудили вопросы, решение которых может быть полезно с точки зрения интеграционного комитета, депутатского корпуса Госдумы, субъектов РФ. Мы обязательно будем наше сотрудничество укреплять. Сомнений нет", - сказал Козенко после встречи с главой ЛНР.