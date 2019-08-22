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РИА Новости

Глава ЛНР встретился в Луганске с делегацией Госдумы

15:17 22.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник встретился с прибывшими в Луганск депутатами Госдумы РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.
В пресс-службе уточнили, что в состав делегации из РФ вошли координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко, председатель объединения профсоюзов России (СОЦПРОФ) Сергей Вострецов и член совета Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Ярослав Тибекин.
"Мы очень рады, что не забываете нас, что регулярно своими посещениями вы поддерживаете нас, помогаете нам двигаться вперед", - сказал на встрече глава ЛНР.
Пасечник уточнил, что основной вектор движения республики остается неизменным – "только с Российской Федерацией".
Председатель Федерации профсоюзов самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Акимов
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"Сегодня мы встретились с главой республики, обсудили вопросы, решение которых может быть полезно с точки зрения интеграционного комитета, депутатского корпуса Госдумы, субъектов РФ. Мы обязательно будем наше сотрудничество укреплять. Сомнений нет", - сказал Козенко после встречи с главой ЛНР.
Депутат поблагодарил руководство республики за прием и поздравил всех с наступающим Днем шахтера.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникАндрей КозенкоЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФСергей ВострецовРоссияВ мире
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