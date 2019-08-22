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РИА Новости

"Коммунисты России" подали заявку на проведение митинга в Москве 31 августа

15:06 22.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМаксим Сурайкин перед началом встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в Москве. 5 марта 2018
Максим Сурайкин перед началом встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в Москве. 5 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" подала заявку в мэрию Москвы на согласование митинга 31 августа в центре столицы, сообщил председатель партии Максим Сурайкин.
"Наш митинг пройдет 31 августа с 15.00 до 20.00, потому что кандидатов будет много, избирателей будет много - мы рассчитываем там видеть около двух тысяч человек", - сказал Сурайкин на пресс-конференции, посвященной намерению партии объединить левые силы на выборах в парламент столицы.
По словам секретаря ЦК КПКР Сергея Малинковича, партия подала заявку в мэрию Москвы, пока ответа не поступило.
Ранее незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова сообщила, что она и муниципальные депутаты подали в мэрию Москвы заявку на шествие в центре столицы 31 августа. Перед этим глава штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева сообщила, что подала заявление в мэрию Москвы на согласование митинга 31 августа в центре столицы, отметив, что от проведения публичного мероприятия 24 августа организаторы отказались.
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До этого столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Максим СурайкинКоммунисты РоссииМосгоризбиркомГеннадий ГудковСергей МитрохинЯблокоМосковская городская думаМоскваРоссияПолитика
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