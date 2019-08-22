Евросоюз готовится ко всем сценариям Brexit, заявил Макрон

"Только Великобритания, наш друг и союзник, может выбрать свою судьбу, способ, по которому она выйдет из Европейского союза, и фундамент, который она хочет построить с Европой. Что касается нас, то мы готовимся ко всем сценариям, в том числе к выходу без соглашения 31 октября, если этот сценарий будет выбран. Это не выбор ЕС, но наша общая ответственность по отношению к нашим согражданам, нашим территориям, нашим компаниям быть готовыми (к любому варианту – ред.) ", - сказал Макрон.