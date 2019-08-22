Макрон заявил, что ясность по Brexit должна появиться в течение 30 дней

ПАРИЖ, 22 авг - РИА Новости. Ясность по выходу Великобритании из ЕС должна появиться в течение 30 дней, за это время радикально изменить соглашение не выйдет, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Париже.

"То, что канцлер (Ангела) Меркель сказала вчера, и в рамках настроя, который у нас был - в течение 30 дней нам необходимо понимание ситуации… Никто не будет ждать до 31 октября, не пытаясь найти хорошее решение", - сказал Макрон.

По его словам, нужно "попытаться сделать этот месяц полезным", в ходе которого главный "переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье, его команда и его британские коллеги будут мобилизованы на поиски решения, которое удовлетворяло бы требованиям, но не меняло бы коренным образом все соглашение по Brexit".

"Я… верю в то, что коллективный разум и наше желание строить должны позволить нам найти что-то разумное в течение 30 дней, если на то будет воля и одной, и другой стороны", - отметил французский лидер.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября.

Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".

Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".