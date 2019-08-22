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РИА Новости

Макрон выступил за сохранение механизма "бэкстоп" в договоре по Brexit

14:48 22.08.2019 (обновлено: 15:49 22.08.2019)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Париже. 22 августа 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Париже. 22 августа 2019
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Париже. 22 августа 2019
ПАРИЖ, 22 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за сохранение так называемого механизма "бэкстоп" в договоре по Brexit, подчеркивая, что это гарантирует стабильность в Ирландии и целостность единого рынка Евросоюза.
Так называемый "бэкстоп" - это временный механизм, призванный предотвратить введение досмотра товаров и людей на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.
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"То, что мы называем ирландский "бэкстоп"… это важный элемент, который, с одной стороны, позволяет гарантировать стабильность в Ирландии и, с другой стороны, целостность единого рынка. И этим двум целям мы должны следовать… эти цели должны быть сохранены", - сказал журналистам Макрон перед встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Париже.
Французские лидер добавил, что такие ключевые элементы договора по Brexit как "бэкстоп" - это просто не технические условия, а необходимые гарантии сохранения стабильности в Ирландии, единого рынка ЕС. Макрон подчеркнул, что на протяжении длительного времени обсуждалось Великобританией и Евросоюзом.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского Совета Дональду Туску.
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Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".
Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".
Британский премьер Борис Джонсон намерен реализовать Brexit в конце октября "при любом сценарии".
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