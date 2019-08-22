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РИА Новости

В Уфе перенесли суд по делу об изнасиловании в отделе полиции

14:42 22.08.2019
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© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Вид с воздуха на город Уфа. Архивное фото
УФА, 22 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы перенес заседание по делу об изнасиловании в отделе полиции на 27 августа по ходатайству защиты обвиняемых, заявил журналистам адвокат одного из фигурантов Рустам Ибрагимов.
"Был нарушен заранее установленный судом порядок рассмотрения дела, его нарушила сторона потерпевшей. Они сказали, что не хотят допрашивать потерпевшую. Нам надо согласовать позиции, 800 вопросов, надо исключить те, которые будут дублироваться. Суд перенесен на 27 августа", - заявил Ибрагимов.
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Суд начался в Кировском районном суде 29 июля. Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест.
Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами прямо на рабочем месте.
В настоящее время обвиняемые Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом. Виновными они себя не считают. Следствие заявляло, что нашли следы изнасилования, проведя обыски и сложные экспертные исследования.
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