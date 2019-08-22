На Украине адвоката убили у здания СИЗО

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. У здания следственного изолятора в городе Кропивницком (бывший Кировоград) убили адвоката, сообщила пресс-служба национальной ассоциации адвокатов Украины.

По ее данным, инцидент произошел в 11:45 у СИЗО № 6 на улице Куропятникова. Адвоката Александра Иванова обстреляли из автомобиля. Он погиб на месте.

Кроме того, еще один человек получил ранение и сейчас госпитализирован, сообщили в полиции.