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РИА Новости

Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР

13:58 22.08.2019 (обновлено: 14:45 22.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 22 авг – РИА Новости. Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, последние действия США и планы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Появилась информация о том, что сегодня, 22 августа, по инициативе России и Китая созывается заседание Совета Безопасности ООН в связи с планами США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования. Речь идет о том, что Россия при поддержке Китая запросила проведение в Совете Безопасности брифинга по упомянутому вопросу, это публичное мероприятие. Основание для российского запроса было, это серьезное основание, а именно - озвученное в США намерение относительно размещения ракет средней дальности в АТР", - сказала Захарова на брифинге.
"Происходящее ведет к нарастанию напряженности в мире... Действия США создают угрозу для международной безопасности... Мы сочли необходимым запросить брифинг в Совете Безопасности ООН, чтобы привлечь внимание международного сообщества к данной проблеме. Мы ожидаем откровенного обмена мнения с коллегами и высоким представителем генерального секретаря ООН", - отметила она.
Ракеты Tomahawk на борту подлодки USS Hampton
21 августа, 19:11РИА Новости
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Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа по инициативе США, которые обвинили Россию в его нарушении (Москва это отрицает). Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.
Совет Безопасности ООН соберется в четверг, чтобы обсудить планы США по разработке и размещению новых ракет средней дальности, заседание созывают Россия и Китай. Как отмечается в запросе, который направила российская делегация совместно с китайскими партнерами, заседание планируется провести по пункту повестки "угрозы международному миру и безопасности". Ожидается, что с докладом перед членами Совбеза выступит замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
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21 августа, 19:22РИА Новости
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АТРМария ЗахароваМИД РФКитайООНРоссияСШАВ мире
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