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РИА Новости

Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии 27 августа в Москве

13:59 22.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 22 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар проведут 27 августа переговоры в Москве, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Двадцать седьмого августа в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Индия. Руководители внешнеполитических ведомств наших стран обсудят пути дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества, сверят часы по графику предстоящих контактов", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, главы МИД РФ и Индии обсудят участие индийской делегации в ВЭФ во Владивостоке, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе и обстановку в зоне Персидского залива, взаимодействие в АТР, ШОС, подготовку председательства России в БРИКС, а также положение дел в Афганистане.
Она также отметила, что накануне, 26 августа, в Москве пройдут переговоры Лаврова с главой МИД Анголы Мануэлом Аугушту.
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