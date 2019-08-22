Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии 27 августа в Москве

ПЯТИГОРСК, 22 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар проведут 27 августа переговоры в Москве, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Двадцать седьмого августа в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Индия. Руководители внешнеполитических ведомств наших стран обсудят пути дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества, сверят часы по графику предстоящих контактов", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, главы МИД РФ и Индии обсудят участие индийской делегации в ВЭФ во Владивостоке, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе и обстановку в зоне Персидского залива, взаимодействие в АТР, ШОС, подготовку председательства России в БРИКС, а также положение дел в Афганистане.