Россия ждет реакции СБ ООН на ракетные испытания США

ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Москва ожидает в четверг откровенного разговора на заседании СБ ООН, созванном РФ и КНР в связи с ракетными испытаниями США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Появилась информация о том, что сегодня, 22 августа, по инициативе России и Китая созывается заседание Совета безопасности ООН в связи с планами США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования. Я хотела бы эту информацию уточнить. Речь идет о том, что Россия при поддержке Китая запросила проведение в СБ ООН брифинга по упомянутому вопросу. Это публичное мероприятие, правом делать запрос на его проведение обладает любой член Совета безопасности", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что основанием для российского запроса стали озвученные в США намерения о размещении ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что ведет к нарастанию напряженности в мире.

"Мы ожидаем откровенного обмена мнениями с коллегами и высоким представителем генсекретаря ООН", - добавила Захарова.

Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Пентагон распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.

Пентагон ранее объявил о проведении 18 августа испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.