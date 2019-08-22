Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T14:34Z
https://ria.ru/20190822/1557785033.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155777/13/1557771351_983:274:2393:1067_1036x0_80_0_0_0ecdcbbbc2ac8eab6317c5083c808ff7.jpg
РИА Новости

Россия ждет реакции СБ ООН на ракетные испытания США

13:55 22.08.2019 (обновлено: 14:34 22.08.2019)
369
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Москва ожидает в четверг откровенного разговора на заседании СБ ООН, созванном РФ и КНР в связи с ракетными испытаниями США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Появилась информация о том, что сегодня, 22 августа, по инициативе России и Китая созывается заседание Совета безопасности ООН в связи с планами США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования. Я хотела бы эту информацию уточнить. Речь идет о том, что Россия при поддержке Китая запросила проведение в СБ ООН брифинга по упомянутому вопросу. Это публичное мероприятие, правом делать запрос на его проведение обладает любой член Совета безопасности", - сказала Захарова на брифинге.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Вчера, 04:23РИА Новости
В Пентагоне рассказали о целях новой ракеты, запрещенной ДРСМД
Она отметила, что основанием для российского запроса стали озвученные в США намерения о размещении ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что ведет к нарастанию напряженности в мире.
"Мы ожидаем откровенного обмена мнениями с коллегами и высоким представителем генсекретаря ООН", - добавила Захарова.
Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Ракетный комплекс Искандер-М
5 августа, 08:00РИА Новости
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Пентагон распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.
Пентагон ранее объявил о проведении 18 августа испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.
В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базы в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.
Ракетный паритет
21 августа 2017, 10:52РИА Новости
Ракетный паритетКакие баллистические ракеты существуют сегодня и насколько велик их радиус поражения — в инфографике Ria.ru
890001
Обсудить 3
Выход США из договора о РСМДМария ЗахароваМИД РФСовет Безопасности ООНООНСШАВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР
РИА
Новости
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Города мира. Гонконг
СМИ назвали причину задержания сотрудника консульства Британии в Гонконге
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудит ситуацию вокруг Кашмира с главой МИД Индии
Лента
новостей
Саммит Группы восьми (G8) в Италии
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
В Турции заявили об обстреле наблюдательного пункта сирийскими военными
Автомобиль украинской полиции
На Украине адвоката убили у здания СИЗО
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран поддерживает предложения Франции по ядерной сделке, заявил Зариф
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о рисках для России в угольной отрасли
Вид на Пентагон
В Совфеде прокомментировали идеи главы Пентагона о продлении СНВ-3
здание Пентагона в штате Виргиния в США
Эксперт прокомментировал идею Пентагона о продлении СНВ-3
Здание МИДа Японии
МИД Японии выступил за повышение международной роли России
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала идею вернуть Россию в G8
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко заявил, что его страницу в Instagram заблокировали из-за "троллей"
Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
Источник рассказал о последствиях жесткого Brexit для мировой экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния