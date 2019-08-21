Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных испытаний в США

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, встреча пройдет в четверг. Об этом сообщил РИА Новости исполняющий обязанности российского постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

Восемнадцатого августа американские военные испытали ракету для поражения наземных целей "Томагавк". В пресс-службе Пентагона сообщили, что США еще не приняли решение о том, где и когда могут быть развернуты новые крылатые ракеты наземного базирования, испытания которых начались на днях.

Позднее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что, поскольку США вышли из ДРСМД, Пентагон изучает, какую выгоду можно получить из сложившейся ситуации. "Мы идем по пути ракетной программы. Если поместить баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности", — сказал он.

Реакция МИД на ракетные планы США

Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Так он прокомментировал испытание американской неядерной крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором РСМД, который прекратил свое действие 2 августа.

В то же время он обратил внимание на сжатые сроки, в которые прошла подготовка испытания. По его мнению, чуть более чем за две недели практически невозможно осуществить подобные мероприятия, только если в Вашингтоне готовились заранее, во время действия договора.

Ядерный кризис 21 века

Разработка США новой крылатой ракеты после уничтожения ДРСМД может привести к ядерному кризису 21 века, заявил РИА Новости экс-помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Чарльз Фримен.

Фримен предостерег, что за разработкой ракет последует инициатива США по размещению их на территориях союзников в Европе и Азии. По его словам, возобновившееся распространение таких систем доставки ядерного оружия среднего радиуса действия должно компенсироваться новым международным соглашением, которое запретит или ограничит их.

Выход США из ДРСМД

Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что хочет заключить новую сделку - при участии Китая.