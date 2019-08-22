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РИА Новости

Минтранс поручил нарастить темпы работ в рамках дорожного нацпроекта

13:51 22.08.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабочие на строительстве участка федеральной трассы Р-217 "Кавказ"
Рабочие на строительстве участка федеральной трассы Р-217 Кавказ
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Субъектам России поставлена задача нарастить темпы дорожных работ по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", говорится в сообщении Минтранса.
"В субъектах РФ идет активный период выполнения производственных дорожных программ в рамках нацпроекта. В целом проведено устройство покрытия на площади 123 миллиона квадратных метров - это 43,5% от общего объема работ. В Белгородской области реализация всех мероприятий закончилась еще в июне. На совещании была также положительно отмечена деятельность проектных команд Пензенской области, Краснодарского края, Ульяновской области и Республики Татарстан", - отмечается в сообщении ведомства по итогам совещания по нацпроекту.
При этом, пристальное внимание федерального проектного офиса было уделено территориям, в которых по итогам мониторинга выявлено недостаточное выполнение мероприятий, в числе таких регионов - Республика Крым и Еврейская автономная область. Руководителям проектных офисов поручено в кратчайшие сроки исправить ситуацию, территориям с низким показателем выполнения дорожных программ необходимо мобилизовать усилия и нарастить темпы работ, подчеркивает ведомство.
"Строительный сезон подходит к концу, в северных и дальневосточных субъектах времени для исправления ошибок остается совсем немного. Коллегам из регионов, расположенных в более комфортных климатических зонах, также нельзя расслабляться", - обозначил первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов, указав на важность оперативного реагирования региональных проектных офисов на обращения местных жителей, поскольку проект создан для людей и призван повысить качество жизни населения.
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Отдельную оценку получила работа регионов по проведению капиталоемких мероприятий в рамках нацпроекта. На это 15 субъектов получили дополнительное финансирование. Отстающим регионам поручено активизировать процесс заключения контрактов по данным объектам и подтвердить выполнение взятых обязательств по освоению средств в полном объеме, в противном случае будет предложено перераспределить финансирование другим территориям.
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