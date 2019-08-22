В онкоцентре Блохина опровергли сообщение о массовых увольнениях

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сокращение ставок в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина плановое, оно касается вакантных должностей, массовые увольнения сотрудников не планируются, сообщила пресс-служба центра.

Ранее в СМИ появилась информация о сокращении 700 штатных единиц в центре Блохина в связи с текущей экономической ситуацией.

"В данный момент проходит плановое сокращение вакантных (не занятых) ставок. На современном этапе развития медицины данные ставки являются избыточными для обеспечения медицинской помощи населению. Увольнений действующих сотрудников не будет", - говорится в сообщении.

Штатное расписание центра было сформировано в 90-е годы, с того времени благодаря появлению новых технологий время пребывания пациента в центре существенно сократилось, поэтому сейчас более 700 ставок являются лишними, пояснили в пресс-службе.