"Коммунисты России" предложили КПРФ объединиться на выборах в МГД

Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в ЦИК РФ. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в ЦИК РФ

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает главе КПРФ Геннадию Зюганову создать единый левый блок "Красная Москва", чтобы добиться объединения коммунистического движения на выборах в Мосгордуму, заявил председатель партии Максим Сурайкин.

"Мы сейчас выступаем с предложением к руководству КПРФ, персонально к Геннадию Андреевичу Зюганову, провести переговоры о создании единого левого блока "Красная Москва" - кандидатов-коммунистов и левых патриотически настроенных кандидатов - и добиться того, чтобы мы хотя бы в Москве договорились о единстве коммунистического движения, чтобы мы добились того, чтобы в одном округе был один коммунист", - сообщил Сурайкин на пресс-конференции.

По его словам, КПКР предлагает встретиться "по линии Сурайкин-Зюганов" не позднее понедельника. "В противном случае мы будем вынуждены создать свой блок, потому что во многих округах есть коммунистически настроенные кандидаты", - добавил председатель партии.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам).

При проверке подписей обнаружилось множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.