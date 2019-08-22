Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T13:46Z
https://ria.ru/20190822/1557784738.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151669/23/1516692348_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_93206460439d7baf4bd8b6d0edd194c5.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

"Коммунисты России" предложили КПРФ объединиться на выборах в МГД

13:46 22.08.2019
466
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в ЦИК РФ
Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин в ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает главе КПРФ Геннадию Зюганову создать единый левый блок "Красная Москва", чтобы добиться объединения коммунистического движения на выборах в Мосгордуму, заявил председатель партии Максим Сурайкин.
"Мы сейчас выступаем с предложением к руководству КПРФ, персонально к Геннадию Андреевичу Зюганову, провести переговоры о создании единого левого блока "Красная Москва" - кандидатов-коммунистов и левых патриотически настроенных кандидатов - и добиться того, чтобы мы хотя бы в Москве договорились о единстве коммунистического движения, чтобы мы добились того, чтобы в одном округе был один коммунист", - сообщил Сурайкин на пресс-конференции.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
15 августа, 17:03Выборы в Мосгордуму
Росгвардейцы смогут проголосовать на выборах в МГД на два часа раньше
По его словам, КПКР предлагает встретиться "по линии Сурайкин-Зюганов" не позднее понедельника. "В противном случае мы будем вынуждены создать свой блок, потому что во многих округах есть коммунистически настроенные кандидаты", - добавил председатель партии.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам).
При проверке подписей обнаружилось множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, окружная комиссия его зарегистрировала.
781005
Обсудить 5
Выборы в МосгордумуМаксим СурайкинКПРФМосковская городская думаГеннадий ЗюгановМоскваРоссияПолитика
Рекомендуем
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова призвала кандидатов быть внимательнее при подготовке документов
РИА
Новости
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Зюганов назвал предложение "Коммунистов России" об объединении лукавством
Рабочие на строительстве участка федеральной трассы Р-217 Кавказ
Минтранс поручил нарастить темпы работ в рамках дорожного нацпроекта
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Россия ждет реакции СБ ООН на ракетные испытания США
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества России и Мозамбика
Здание МИДа Японии
МИД Японии выступил за повышение международной роли России
Никола Дзингаретти
Итальянская Демпартия обсудит коалицию для формирования правительства
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд оставил в СИЗО ученика Кудрявцева, обвиняемого в госизмене
Самолет Sukhoi Superjet 100
В ФАС назвали условие снижения издержек при использовании SSJ100
Здание парламента Греции в Афинах
Греция намерена изменить политику предоставления убежища
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Новый Toyota RAV4
Завод Toyota в Петербурге будет выпускать кроссовер RAV4 нового поколения
Никита Багайоко
В Петербурге внук экс-главы МВД Мали попал в колонию за кражу
Президент РФ Владимир Путин
Путин: рост угледобычи должен сопровождаться внедрением новых технологий
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко заявил, что его страницу в Instagram заблокировали из-за "троллей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния