Завод Toyota в Петербурге будет выпускать кроссовер RAV4 нового поколения

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Завод Тойота в Санкт-Петербурге в октябре 2019 года прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство абсолютно нового Toyota RAV4, говорится в сообщении компании.

"Первого октября 2019 года в Санкт-Петербурге завершится производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения, ставшего самым востребованным среди покупателей за всю историю модели. На смену модели четвертого поколения приходит абсолютно новый Toyota RAV4. В пятой генерации автомобиль получил большой объем изменений и технологический арсенал настоящего внедорожника, что позволит новому RAV4 превзойти достижения предшественника", - отмечает компания.