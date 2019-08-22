Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T18:39Z
https://ria.ru/20190822/1557784175.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155780/24/1557802475_270:0:1017:420_1036x0_80_0_0_be8ec3947b9924a36f645b03015824e4.jpg
РИА Новости

Завод Toyota в Петербурге будет выпускать кроссовер RAV4 нового поколения

13:40 22.08.2019 (обновлено: 18:39 22.08.2019)
1043
© Фото : ООО "Тойота Мотор"Новый Toyota RAV4
Новый Toyota RAV4
© Фото : ООО "Тойота Мотор"
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Завод Тойота в Санкт-Петербурге в октябре 2019 года прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство абсолютно нового Toyota RAV4, говорится в сообщении компании.
"Первого октября 2019 года в Санкт-Петербурге завершится производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения, ставшего самым востребованным среди покупателей за всю историю модели. На смену модели четвертого поколения приходит абсолютно новый Toyota RAV4. В пятой генерации автомобиль получил большой объем изменений и технологический арсенал настоящего внедорожника, что позволит новому RAV4 превзойти достижения предшественника", - отмечает компания.
Hyundai Creta Limited Edition
7 июня, 15:26РИА Новости
Названы самые популярные кроссоверы в России
Как сообщается, на российском рынке RAV4 пятого поколения будет предлагаться с двумя новыми бензиновыми атмосферными двигателями серии Dynamic Force объемом 2 литра (150 лошадиных сил) и 2,5 литра (200 лошадиных сил), которые показывают высокую эффективность и при этом обладают надежностью, присущей автомобилям Toyota. Информации о ценах новинки пока нет. Кроссовер четвертого поколения стоит от 1,56 миллиона рублей.
920001
Обсудить 1
Toyota (автомобиль)АвтоToyota RAV4Санкт-Петербург
Рекомендуем
На заводе ОАО КАМАЗ
"АвтоВАЗ", "Камаз" и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС
РИА
Новости
Скорая помощь
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших в драке с цыганами
Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Южная Осетия временно закроет границу с Грузией
Автомобиль украинской полиции
На Украине адвоката убили у здания СИЗО
Лента
новостей
Полиция в селе Подгорное
В МВД рассказали об обстановке в кузбасском селе, где произошла поножовщина
Российский предприниматель Виктор Бут
В США семье Бута отказали в дополнительных свиданиях с ним
Здание МИДа Японии
МИД Японии выступил за повышение международной роли России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР
Саммит Группы восьми (G8) в Италии
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал о рисках для России в угольной отрасли
Самолет Sukhoi Superjet 100
В ФАС назвали условие снижения издержек при использовании SSJ100
Рабочие на строительстве участка федеральной трассы Р-217 Кавказ
Минтранс поручил нарастить темпы работ в рамках дорожного нацпроекта
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил последствия давления США на Huawei
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Первый полет разведывательного беспилотника Форпост-Р
Минобороны показало первый полет разведывательного беспилотника "Форпост-Р"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния