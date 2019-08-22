В Минпросвещения прокомментировали идею о факультативе по киберспорту

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, однако школьная программа опирается на государственные стандарты, и она уже сбалансирована, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение ввести в школьную программу факультативы по киберспорту.

Ранее РБК сообщило, что АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) предложил включить в факультативы для школьников ряд киберспортивных дисциплин, соответствующее предложение было направлено в Минпросвещения. В список попали Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, в также игры Minecraft и CodinGame.

"Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий, как в России, так и в опыте зарубежных стран. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся", - отметили в Минпросвещения.

В ведомстве добавили, что российская образовательная система предоставляет детям возможности для получения новых и актуальных навыков, включая как внеурочную деятельность в школе, так и систему дополнительного образования.