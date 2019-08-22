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РИА Новости

Кличко заявил, что его страницу в Instagram заблокировали из-за "троллей"

13:23 22.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что его страницу в Instagram заблокировали из-за атаки "троллей".
"Сегодня утром мою официальную страницу в Instagram заблокировали. Причиной стала массированная атака так называемых интернет-"троллей", — написал Кличко на своей странице в Facebook.
Мэр Киева Виталий Кличко
18 августа, 22:18РИА Новости
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Мэр считает эту атаку "неуклюжей" попыткой закрыть один из популярных каналов, через который он ежедневно общается с украинцами и показывает, что сделано в Киеве, и что планируется сделать.
Он отметил, что в ближайшее время работа страницы в Instagram восстановится.
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