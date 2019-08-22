Депутат оценил идею факультатива по киберспорту в школах

"Мне кажется, это очень актуальное предложение. Новая экономика требует новых навыков, если дети будут не просто постигать школьную программу, но по своему желанию в дополнение учиться стратегическому мышлению, логике, построению тактики в понятном им формате командной игры, то в этом я вижу только плюсы. Тем более, если занятия проходят под присмотром педагогов, а игры отобраны с учетом мнения экспертов, психологов. Родители могут быть спокойны, что их дети не сидят в деструктивных группах типа АУЕ", - сказал Зубарев.

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов в свою очередь отметил, что если вопрос носит факультативный, а не обязательный характер, и занятия будут направлены на развитие индивидуальных способностей, то это нужно приветствовать.

"Другое дело, что очень много игр сегодня, которые порождают агрессию, негатив и неправильное восприятие жизни. Надо понимать, с чем именно будут заниматься, ведь, действительно есть игры развивающие. Когда я в школе учился, тоже игры были, и развивающие, и стратегические, где ты сидишь и думаешь, какую стратегию выбрать, чтобы победить. При подборе игр должны обязательно присутствовать психологи для того, чтобы проанализировать, какие могут быть последствия. Если (занятия будут) для интеллектуального развития и расширения кругозора, то это надо поддерживать", - сказал Нилов РИА Новости.