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РИА Новости

Депутат оценил идею факультатива по киберспорту в школах

12:59 22.08.2019 (обновлено: 13:04 22.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКиберспортсмены играют в World of Tanks.
Киберспортсмены играют в World of Tanks.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Введение факультативных занятий по киберспорту могло бы стать альтернативой увлечению деструктивными интернет-сообществами, однако занятия должны проводиться под присмотром психологов и экспертов, считает депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Ранее РБК сообщило, что АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) предложил включить в факультативы для школьников ряд киберспортивных дисциплин, соответствующее предложение было направлено в Минпросвещения. В список попали Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, в также игры Minecraft и CodinGame.
"Мне кажется, это очень актуальное предложение. Новая экономика требует новых навыков, если дети будут не просто постигать школьную программу, но по своему желанию в дополнение учиться стратегическому мышлению, логике, построению тактики в понятном им формате командной игры, то в этом я вижу только плюсы. Тем более, если занятия проходят под присмотром педагогов, а игры отобраны с учетом мнения экспертов, психологов. Родители могут быть спокойны, что их дети не сидят в деструктивных группах типа АУЕ", - сказал Зубарев.
По его мнению, для многих ребят подобные факультативы могут стать трамплином в будущую профессию: призовые фонды на турнирах сегодня составляют десятки миллионов долларов, а в мощной индустрии есть свои менеджеры, тренеры, организаторы, дизайнеры.
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Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов в свою очередь отметил, что если вопрос носит факультативный, а не обязательный характер, и занятия будут направлены на развитие индивидуальных способностей, то это нужно приветствовать.
"Другое дело, что очень много игр сегодня, которые порождают агрессию, негатив и неправильное восприятие жизни. Надо понимать, с чем именно будут заниматься, ведь, действительно есть игры развивающие. Когда я в школе учился, тоже игры были, и развивающие, и стратегические, где ты сидишь и думаешь, какую стратегию выбрать, чтобы победить. При подборе игр должны обязательно присутствовать психологи для того, чтобы проанализировать, какие могут быть последствия. Если (занятия будут) для интеллектуального развития и расширения кругозора, то это надо поддерживать", - сказал Нилов РИА Новости.
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14 августа, 20:39РСпорт
Минпросвещения изучит инициативу о введении уроков по киберспорту в школах
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