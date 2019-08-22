"Миссис Россия" раскрыла секрет стройности

КЕМЕРОВО, 22 авг - РИА Новости. Победительница конкурса "Миссис Россия-2019" и мать четырех детей Ксения Кривко из Кемерово рассказала РИА Новости, что оставаться стройной ей помогают походы в спортзал три раза в неделю, занятия йогой и отказ от мяса.

"У меня четверо сыновей 10, 8, 5 и 2 лет. Каждый раз после родов я порядка 25 килограмм каждый раз набирала. Своим личным примером хочу всем девчонкам показать, что возможно быть стройной. Занимаюсь три раза в неделю в спортзале, это силовые тренировки в группе и индивидуальные с тренером. Плюс йога. Еще я год назад отказалась от мяса, …ем только рыбу и морепродукты", – рассказала Кривко РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, ее вес составляет 57-58 килограммов при росте 175 сантиметров.

Миссис Россия добавила, что хотя у нее четверо сыновей, она не собирается останавливаться на достигнутом.

"Все мои дети желанные, и мы никого из них не планировали… Они у нас приходили, когда это было богу угодно. Поэтому сейчас планов не строим, но если появится ребенок, то мы будем рожать", – отметила она.