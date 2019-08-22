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РИА Новости

"Миссис Россия" раскрыла секрет стройности

12:37 22.08.2019 (обновлено: 13:08 22.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПобедительница в номинации "Миссис Россия Globe" Ксения Кривко
Победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Победительница в номинации "Миссис Россия Globe" Ксения Кривко . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 авг - РИА Новости. Победительница конкурса "Миссис Россия-2019" и мать четырех детей Ксения Кривко из Кемерово рассказала РИА Новости, что оставаться стройной ей помогают походы в спортзал три раза в неделю, занятия йогой и отказ от мяса.
"У меня четверо сыновей 10, 8, 5 и 2 лет. Каждый раз после родов я порядка 25 килограмм каждый раз набирала. Своим личным примером хочу всем девчонкам показать, что возможно быть стройной. Занимаюсь три раза в неделю в спортзале, это силовые тренировки в группе и индивидуальные с тренером. Плюс йога. Еще я год назад отказалась от мяса, …ем только рыбу и морепродукты", – рассказала Кривко РИА Новости.
По словам собеседницы агентства, ее вес составляет 57-58 килограммов при росте 175 сантиметров.
Финал конкурса Миссис Россия 2019
12 августа, 13:01РИА Новости
"Миссис Россия — 2019" хочет открыть в Геленджике центр реабилитации детей
Миссис Россия добавила, что хотя у нее четверо сыновей, она не собирается останавливаться на достигнутом.
"Все мои дети желанные, и мы никого из них не планировали… Они у нас приходили, когда это было богу угодно. Поэтому сейчас планов не строим, но если появится ребенок, то мы будем рожать", – отметила она.
Ксения Кривко представит Россию в декабре на международном конкурсе красоты в Китае. Она рассказала, что полетит в Китай 27 ноября. Сам же конкурс "Миссис Земной шар" пройдет 8 декабря.
Финал конкурса "Миссис Россия — 2019"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
1 из 8

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.

Победительница конкурса Миссис Россия 2019 Екатерина Нишанова и победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
2 из 8

Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.

Участница за кулисами во время финала конкурса Миссис Россия 2019 в Москве
3 из 8

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.

Победительница в номинации Миссис Россия Globe Ксения Кривко
4 из 8

Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
5 из 8

По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
6 из 8

Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
7 из 8

"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства Планета женщин Алла Маркина во время финала конкурса Миссис Россия 2019 в Москве
8 из 8

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 8

Финал ежегодного конкурса красоты "Миссис Россия — 2019" прошел в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 8

Победа досталась 33-летней жительнице Геленджика Екатерине Нишановой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 8

Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" — Влада Брем, из Иркутска.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 8

Обладательницей титула "Миссис Россия Globe" стала Ксения Кривко, представляющая Кемерово.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 8

По словам Екатерины Нишановой, она стала участницей конкурса случайно, последовав совету подруги.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 8

Как рассказала победительница, своим участием в "Миссис Россия — 2019" она хотела привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Миссис Россия" — конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие как минимум одного ребенка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 8

Член жюри, модельер Вячеслав Зайцев и президент конкурса красоты, руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин" Алла Маркина (справа) во время финала конкурса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
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Ксения КривкоКемеровоРоссияОбщество
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