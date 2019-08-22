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РИА Новости

Житель Петербурга нашел в лесу почти 2,5 центнера боеприпасов времен войны

12:36 22.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Житель Петербурга добровольно выдал полиции 2,5 центнера найденных в Ленинградской области боеприпасов времен войны, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать первого августа 30-летний житель Петербурга, который ранее обнаружил боеприпасы времен Великой Отечественной войны, добровольно выдал их сотрудникам полиции", - сказано в сообщении.
Боеприпасы были обнаружены в лесу в окрестностях озера Барское Кировского района Ленинградской области.
"Общий вес изъятого составил 249,3 килограмма. Боеприпасы уничтожены на месте обнаружения", - отметили в сообщении.
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