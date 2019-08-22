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РИА Новости

Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами

12:25 22.08.2019 (обновлено: 12:31 22.08.2019)
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© Depositphotos / oksun70Школьники с мобильным телефоном в классе
Школьники с мобильным телефоном в классе
© Depositphotos / oksun70
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки города Александр Молотков.
Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников.
"Вчера уже давали комментарий, что это были рекомендации и не более того. Ведь самое главное - правильное использование тех же гаджетов в учебном процессе. Как можно запретить то, что становится неотъемлемой частью жизни? Нужно научить ребенка правильно ими пользоваться, чтобы это приносило пользу, а не отвлекало от чего-то важного", - сказал Молотков.
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