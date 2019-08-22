Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами

"Вчера уже давали комментарий, что это были рекомендации и не более того. Ведь самое главное - правильное использование тех же гаджетов в учебном процессе. Как можно запретить то, что становится неотъемлемой частью жизни? Нужно научить ребенка правильно ими пользоваться, чтобы это приносило пользу, а не отвлекало от чего-то важного", - сказал Молотков.