Эксперты рассказали, как изменились траты туристов на авиаперелеты

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россияне летом 2019 года стали тратить в среднем от 11 до 20,5 тысячи рублей на авиаперелет в оба конца, что на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Biletix.

"Летом рост среднего чека на авиабилеты туда-обратно по внутренним направлениям составил 5% – с 10 340 до 10 922 рублей, за границу – 4%, с 19 719 до 20 510 рублей", - пояснили в компании.

При этом эксперты уточнили, что 63% бронирований пришлось на авиабилеты по России и 37% – за рубеж.

По данным аналитиков, самыми популярными внутренними направлениями стали Симферополь (20,8% от всех продаж по внутренним направлениям), Сочи (14,8%), Краснодар (7,9%), Минеральные воды (6,4%) и Калининград (5,7%). Среди зарубежных маршрутов самые востребованные перелеты в Бургас (8,7% от всех продаж по международным направлениям), Ереван (7,9%), Тиват (3,5%), Барселона (3,4%) и Прага (3,2%).