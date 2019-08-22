Twitter удалил оскорбительное изображение российского флага

"По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации. Таким образом, исполнено требование Генпрокуратуры РФ, поступившее в Роскомнадзор ранее", — говорится в сообщении.

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции или органам власти РФ, был подписан президентом 18 марта 2019 года. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса даются на ее удаление сутки с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка. Этим занимается Роскомнадзор по соответствующим требованиям Генпрокуратуры.