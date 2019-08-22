Эксперт прокомментировал идею Пентагона о продлении СНВ-3

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инициатива Пентагона о необходимости включения всего нового оружия России в СНВ-3 в случае его продления, направлена на ограничение новых разработок стратегического оружия и ослабления обороноспособности РФ, считает член Общественного совета при Минобороны РФ, директор Центра анализа международной торговли оружием Игорь Коротченко.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

"Данное предложение направлено на то, чтобы связать руки России в части разработок новых стратегических систем оружия, готовых обеспечить безопасность в условиях выхода США из ДРСМД", - сказал Коротченко в четверг РИА Новости.

По его словам, самым оптимальным вариантом развития ситуации стало бы продление СНВ на очередной срок.

"К предложениям американцев нужно относиться крайне критично, потому что они показали, что не являются стороной, которая выполняет международные соглашения. Нам необходимо обеспечить собственную безопасность, а интересы США находятся за скобками этой стратегической задачи", - подытожил эксперт.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.