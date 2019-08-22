Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T11:25Z
https://ria.ru/20190822/1557775838.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40230/89/402308953_0:79:1024:655_1036x0_80_0_0_359b6d4c3d63de69569d2f70ae8755b2.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал идею Пентагона о продлении СНВ-3

11:25 22.08.2019
499
© flickr.com/mindfriezeздание Пентагона в штате Виргиния в США
здание Пентагона в штате Виргиния в США
© flickr.com/mindfrieze
здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инициатива Пентагона о необходимости включения всего нового оружия России в СНВ-3 в случае его продления, направлена на ограничение новых разработок стратегического оружия и ослабления обороноспособности РФ, считает член Общественного совета при Минобороны РФ, директор Центра анализа международной торговли оружием Игорь Коротченко.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
Вчера, 11:20РИА Новости
Эксперт оценил требования Пентагона к России по СНВ-3
"Данное предложение направлено на то, чтобы связать руки России в части разработок новых стратегических систем оружия, готовых обеспечить безопасность в условиях выхода США из ДРСМД", - сказал Коротченко в четверг РИА Новости.
По его словам, самым оптимальным вариантом развития ситуации стало бы продление СНВ на очередной срок.
"К предложениям американцев нужно относиться крайне критично, потому что они показали, что не являются стороной, которая выполняет международные соглашения. Нам необходимо обеспечить собственную безопасность, а интересы США находятся за скобками этой стратегической задачи", - подытожил эксперт.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
23 февраля, 23:41Новое оружие России
Американские СМИ оценили российскую "торпеду апокалипсиса"
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
2110000
Обсудить 0
Дональд ТрампИгорь КоротченкоМинистерство обороны СШАРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Пентагон
Российский эксперт назвал последствия выхода США из СНВ-3
РИА
Новости
Вид на Пентагон
В Совфеде прокомментировали идеи главы Пентагона о продлении СНВ-3
Флаги стран-участниц саммита G7
Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков указал Зеленскому на политический вес Украины после слов о G8
Лента
новостей
Штаб-квартира Министерства обороны США
Пентагон расторг контракт с Boeing по компонентам ракетных перехватчиков
Штаб-квартира Министерства обороны США
Глава Пентагона назвал сроки создания гиперзвукового оружия
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Саммит Группы восьми (G8) в Италии
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР
Президент Украины Владимир Зеленский
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о возвращении России в G8
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран поддерживает предложения Франции по ядерной сделке, заявил Зариф
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил последствия давления США на Huawei
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Политолог оценил идею вернуть Россию в G8
Табличка на двери лаборатории
США хотят возобновить взаимодействие с Россией по мораторию на биооружие
Города мира. Гонконг
СМИ назвали причину задержания сотрудника консульства Британии в Гонконге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния