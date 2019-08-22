Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T11:20Z
https://ria.ru/20190822/1557775542.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152492/50/1524925032_0:240:1483:1074_1036x0_80_0_0_134f527f7e913f775d8d618d335824da.png
РИА Новости

Эксперт оценил требования Пентагона к России по СНВ-3

11:20 22.08.2019
814
© РИА Новости / Минобороны РФИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
© РИА Новости / Минобороны РФ
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. России следует поднять вопрос о включении в СНВ-3 не только стратегических ракет, но и оружия средней и меньшей дальности в ответ на заявление США о новом вооружении РФ, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Ракетный корабль производит стрельбу из ракетного комплекса
10 марта, 13:16Новое оружие России
"Грозное оружие": National Interest оценил ракету "Циркон"
"Мы можем поставить вопрос об ограничении количества ракет вообще - и средней, и меньшей дальности, и межконтинентальных. Тогда США будут выбирать, какие им строить. Но нельзя соглашаться на введение суммарного тоннажа ядерных боеголовок", - сказал Сивков РИА Новости.
Он удивился желанию главы Пентагона включить в стратегический договор все новое российское оружие. "Кинжал" и "Циркон", по словам эксперта, являются неядерными ракетами, а гиперзвуковые блоки – это всего лишь боеголовки, а не ракеты. Войти в продленный договор мог бы подводный беспилотник "Посейдон", но России, чтобы этого не произошло, следует делать акцент на том, что это торпеда, а не ракета, считает Сивков.
"Даже если "Посейдон" будет включен в новую версию договора, это не критично. Их много не надо, достаточно 20-30 таких аппаратов", - заметил доктор военных наук.
Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
23 февраля, 23:41Новое оружие России
Американские СМИ оценили российскую "торпеду апокалипсиса"
Тем не менее, Сивков не уверен в том, что договор вообще можно будет продлить, так как задача США – не ограничить распространение оружия, а добиться ядерного превосходства над любой другой страной.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33РИА Новости
Самые мощные армии в мире
2021001
Обсудить 0
Договор СНВ-3Дональд ТрампМинистерство обороны СШАРоссияВ мире
Рекомендуем
Пентагон
Российский эксперт назвал последствия выхода США из СНВ-3
РИА
Новости
здание Пентагона в штате Виргиния в США
Эксперт прокомментировал идею Пентагона о продлении СНВ-3
Вид на Пентагон
В Совфеде прокомментировали идеи главы Пентагона о продлении СНВ-3
Флаги стран-участниц саммита G7
Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России
Лента
новостей
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков указал Зеленскому на политический вес Украины после слов о G8
Штаб-квартира Министерства обороны США
Пентагон расторг контракт с Boeing по компонентам ракетных перехватчиков
Президент Украины Владимир Зеленский
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о возвращении России в G8
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала идею вернуть Россию в G8
Саммит Группы восьми (G8) в Италии
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турция не покинет окруженный сирийской армией наблюдательный пункт в Идлибе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
Штаб-квартира Министерства обороны США
Глава Пентагона назвал сроки создания гиперзвукового оружия
Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
Источник рассказал о последствиях жесткого Brexit для мировой экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
Лента новостейМолния