Эксперт оценил требования Пентагона к России по СНВ-3

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. России следует поднять вопрос о включении в СНВ-3 не только стратегических ракет, но и оружия средней и меньшей дальности в ответ на заявление США о новом вооружении РФ, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.

"Мы можем поставить вопрос об ограничении количества ракет вообще - и средней, и меньшей дальности, и межконтинентальных. Тогда США будут выбирать, какие им строить. Но нельзя соглашаться на введение суммарного тоннажа ядерных боеголовок", - сказал Сивков РИА Новости.

Он удивился желанию главы Пентагона включить в стратегический договор все новое российское оружие. "Кинжал" и "Циркон", по словам эксперта, являются неядерными ракетами, а гиперзвуковые блоки – это всего лишь боеголовки, а не ракеты. Войти в продленный договор мог бы подводный беспилотник "Посейдон", но России, чтобы этого не произошло, следует делать акцент на том, что это торпеда, а не ракета, считает Сивков.

"Даже если "Посейдон" будет включен в новую версию договора, это не критично. Их много не надо, достаточно 20-30 таких аппаратов", - заметил доктор военных наук.

Тем не менее, Сивков не уверен в том, что договор вообще можно будет продлить, так как задача США – не ограничить распространение оружия, а добиться ядерного превосходства над любой другой страной.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.