В Совфеде прокомментировали идеи главы Пентагона о продлении СНВ-3

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал предложения главы Пентагона Марка Эспера о включении "всего нового оружия РФ" при продлении СНВ-3 абсурдными и отметил, что они сводятся к одностороннему разоружению России.

Ранее глава Пентагона в интервью Fox News заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России".

"Предложения главы Пентагона Марка Эспера, которые, по сути, сводятся к одностороннему разоружению России, просто абсурдны", - написал Клинцевич в Facebook

Сенатор отметил, что вместо проработки специалистами двух стран разных моментов и поиска компромиссов, как это было при заключении договора, США занимаются показательными выступлениями, напоминающими шоу.

"Существуют серьезные опасения, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений может ожидать судьба ДРСМД. Таким образом, США последовательно рушат основные опоры мировой безопасности, которые возводились в течение многих лет", - добавил Клинцевич.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.