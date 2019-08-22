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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали идеи главы Пентагона о продлении СНВ-3

11:20 22.08.2019
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон
Вид на Пентагон
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон . Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал предложения главы Пентагона Марка Эспера о включении "всего нового оружия РФ" при продлении СНВ-3 абсурдными и отметил, что они сводятся к одностороннему разоружению России.
Ранее глава Пентагона в интервью Fox News заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России".
Новый министр обороны США Марк Эспер и президент США Дональд Трамп в Белом доме. 23 июля 2019
Вчера, 09:07Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Ищут повод". Пентагон предложил включить в СНВ-3 "все новое оружие РФ"Глава Пентагона Марк Эспер предложил новые условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В эфире радио Sputnik зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал эту идею.
"Предложения главы Пентагона Марка Эспера, которые, по сути, сводятся к одностороннему разоружению России, просто абсурдны", - написал Клинцевич в Facebook.
Сенатор отметил, что вместо проработки специалистами двух стран разных моментов и поиска компромиссов, как это было при заключении договора, США занимаются показательными выступлениями, напоминающими шоу.
"Существуют серьезные опасения, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений может ожидать судьба ДРСМД. Таким образом, США последовательно рушат основные опоры мировой безопасности, которые возводились в течение многих лет", - добавил Клинцевич.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Договор по СНВ-3
21 июня 2013, 19:25РИА Новости
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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