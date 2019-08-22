Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Посольство Украины в США призвало лидеров стран "Большой семёрки" заставить Россию "уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению". Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.
"Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права", — отметили дипломаты.
В посольстве добавили, что "оккупация украинского полуострова" и "агрессия РФ в Донбассе" продолжается, а сама Россия "отошла от принципов и стандартов, которые объединяют членов G7".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сможет занять свое место в "Большой Восьмерке" только после "возвращения Крыма", прекращения боевых действий в Донбассе и освобождения задержанных украинских моряков.
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель". В Кремле также неоднократно говорили, что референдум в Кпыму прошел по всем международным правилам и его результаты не подлежат пересмотру, а ситуация в Донбассе — внутренний конфликт на Украине.
Вчера, 17:37РИА НовостиЛебедь, рак и щука