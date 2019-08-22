Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России

В посольстве добавили, что "оккупация украинского полуострова" и "агрессия РФ в Донбассе" продолжается, а сама Россия "отошла от принципов и стандартов, которые объединяют членов G7".

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель". В Кремле также неоднократно говорили, что референдум в Кпыму прошел по всем международным правилам и его результаты не подлежат пересмотру, а ситуация в Донбассе — внутренний конфликт на Украине.