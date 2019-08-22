Пушков указал Зеленскому на политический вес Украины после слов о G8

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение России в G8 станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
По его словам, украинский лидер не имеет полномочий говорить от имени G7.
"Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры "cемерки", это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика. <…> Пора бы ему понять подлинный вес Украины в мировых делах".
Зеленский на странице в Facebook написал, что "возвращение" Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе, а также освобождение граждан Украины, находящихся в тюрьмах и СИЗО, станут "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".
Ранее президент США Дональд Трамп согласился с предложением лидера Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на ближайшей встрече "Cемерки" в Биаррице.
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Однако позднее Макрон заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7.
В свою очередь, президент России Владимир Путин не исключил возобновления формата G8, при этом подчеркнув, что это "не самоцель".
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
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