Пушков указал Зеленскому на политический вес Украины после слов о G8

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение России в G8 станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

По его словам, украинский лидер не имеет полномочий говорить от имени G7.

"Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры "cемерки", это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика. <…> Пора бы ему понять подлинный вес Украины в мировых делах". Алексей Пушков

Зеленский на странице в Facebook написал, что "возвращение" Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе, а также освобождение граждан Украины, находящихся в тюрьмах и СИЗО, станут "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

Ранее президент США Дональд Трамп согласился с предложением лидера Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на ближайшей встрече "Cемерки" в Биаррице.

Однако позднее Макрон заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7.

В свою очередь, президент России Владимир Путин не исключил возобновления формата G8, при этом подчеркнув, что это "не самоцель".