Полиция проверит данные о жителях Приамурья, бросивших парализованную мать

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг - РИА Новости. Полиция проверяет информацию, что жители села Угловое в Приамурье во время паводка бросили в затопленном населенном пункте свою парализованную мать, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.

О случившемся в селе Угловом Мазановского района ранее рассказал региональному информационному агентству Amur.Info врио заместитель начальника амурского управления МЧС Константин Рыбалко. По его словам, сыновья бросили парализованную мать, убежали на сопку, а потом просили штаб МЧС спасти ее.

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По словам Рыбалко, спасатели использовали двери вместо носилок, погрузили женщину на лодку, привязав ремнями, и сопровождали ее пешком, им пришлось идти по грудь в воде около 200-300 метров. Он также сообщил, что всех инвалидов оставили ночевать в школе, так как их бросили родственники, испугавшись большой воды, в школе спасенных людей накормили и оказали медпомощь, а утром перевезли в лечебные учреждения.

"Полиция проверяет информацию, опубликованную в СМИ, по результатам проверки будет принято законное решение", - сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.

В Приамурье из-за дождевого паводка 25 июля введен режим ЧС регионального значения.