В Амурской области сыновья бросили парализованную мать во время наводнения

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Жители села Угловое Мазановского района Амурской области во время наводнения бросили свою парализованную мать. Об этом рассказал врио заместителя начальника амурского управления МЧС Константин Рыбалко в беседе с Жители села Угловое Мазановского района Амурской области во время наводнения бросили свою парализованную мать. Об этом рассказал врио заместителя начальника амурского управления МЧС Константин Рыбалко в беседе с Amur.Info

"Сыновья бросили парализованную мать, сами убежали на сопку. Потом оттуда звонили в штаб: "Спасите мою мать", — рассказал Рыбалко.

Он отметил, что сотрудники экстренных служб заранее обходили дома и предупреждали местных жителей об эвакуации.

По словам Рыбалко, спасатели использовали дверные полотна вместо носилок, погрузили женщину на лодку, привязав ремнями, и сопровождали ее пешком. Им пришлось идти по грудь в воде около 200-300 метров.