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РИА Новости

В Амурской области сыновья бросили парализованную мать во время наводнения

19:02 21.08.2019
13957
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСитуация в зоне подтопления в Иркутской области
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Жители села Угловое Мазановского района Амурской области во время наводнения бросили свою парализованную мать. Об этом рассказал врио заместителя начальника амурского управления МЧС Константин Рыбалко в беседе с Amur.Info.
"Сыновья бросили парализованную мать, сами убежали на сопку. Потом оттуда звонили в штаб: "Спасите мою мать", — рассказал Рыбалко.
Он отметил, что сотрудники экстренных служб заранее обходили дома и предупреждали местных жителей об эвакуации.
По словам Рыбалко, спасатели использовали дверные полотна вместо носилок, погрузили женщину на лодку, привязав ремнями, и сопровождали ее пешком. Им пришлось идти по грудь в воде около 200-300 метров.
Он также сообщил, что всех инвалидов оставили ночевать в школе, так как их бросили родственники, испугавшись большой воды. В школе спасенных людей накормили и оказали им медпомощь, а утром перевезли в лечебные учреждения.
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наводненияАмурская область
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