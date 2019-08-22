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РИА Новости

Труды академика Федотова бесценны для российской науки, заявил коллега

10:25 22.08.2019
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© РИА Новости / Виктор ЧерновСергей Федотов
Сергей Федотов
© РИА Новости / Виктор Чернов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг — РИА Новости. Вклад академика Сергея Федотова в развитие российской науки сложно переоценить, им выполнены выдающиеся фундаментальные исследования в вулканологии, сейсмологии и геодинамике, ставшие основой для дальнейшей работы учёных, рассказал РИА Новости директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН (ДВО РАН) Алексей Озеров.
Федотов скончался в Москве на 89-м году жизни. Он был известным российским ученым-геофизиком, сейсмологом и вулканологом с мировым именем, доктором физико-математических наук, профессором, академиком, директором Института вулканологии ДВНЦ АН СССР и Института вулканологии ДВО РАН с 1971 по 2004 годы. На его счету более 400 научных публикаций, в том числе 10 монографий и изобретений.
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"Сергей Александрович был выдающимся ученым. Его вклад в развитие российской науки сложно переоценить. В частности, под его руководством было выполнено сейсмическое районирование Камчатки. Благодаря этим исследованиям началось сейсмическое укрепление жилых домов и инфраструктурных объектов Камчатского края. Он всегда подчёркивал необходимость обеспечения сейсмической безопасности жителей полуострова — наиболее сейсмоактивного региона в России. Важной практической реализацией его работ в области вулканологии является строительство Мутновских ГеоЭС", - сказал Озеров.
Он отметил, что одним из важнейших этапов в жизни для Федотова было руководство Институтом вулканологии - исследовательская и научно-организационная работа в институте, целенаправленная и эффективная поддержка молодых учёных стали для него главным делом.
"Жизнь и деятельность на Камчатке и Курильских островах в течение 60 лет, захватывающая и трудная работа во время извержений вулканов и сейсмических кризисов, успешное развитие отечественной науки и её защиты в тяжелые для неё годы, отстаивание необходимости практического использования важнейших результатов научной деятельности требовали от Сергея Александровича отдачи всех сил, стойкости и самоотверженности. Всеми этими качествами он обладал", - добавил учёный.
Он еще раз выразил глубокие соболезнования родным и близким Федотова, пожелав им сил и стойкости духа, чтобы справиться с горем.
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Сергей ФедотовРоссийская академия наукРоссияРИА Наука
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