Силовики размещают вооружение вблизи жилых домов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские силовики размещают запрещенное минскими соглашениями вооружение вблизи жилых домов в Донбассе, заявили в четверг журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
"Нашей разведкой отмечается военная техника, запрещенная Минскими соглашениями, вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в (подконтрольных Киеву - ред.) населенных пунктах Кременевка и Калиново", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, чтобы скрыть перемещение техники, украинские силовики глушат сигналы беспилотников миссии ОБСЕ с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.